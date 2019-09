Keine Rückenmarksverletzung Kevin Hart: Ärzte sind nach schwerem Unfall optimistisch

Der 40-Jährige befindet sich demnach noch immer im Krankenhaus in Los Angeles und muss sich einiger Tests unterziehen, die darüber entscheiden werden, ob er operiert werden muss. Seine Verletzungen seien "ernsthaft", beträfen aber nicht das Rückenmark, heißt es. "The Blast" beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen aus dem Umfeld des Schauspielers. Hart sei in der Lage, zu laufen und seine Extremitäten zu bewegen.