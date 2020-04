Keine "Prom Nights" in den USA John Krasinski spielt virtuelles DJ-Set zum Abschlussball

Krasinski ist bereit für seine Besucher

Krasinski kündigte sein Vorhaben mit einem Tweet an, der wiederum auf ein Tik-Tok-Video verweist. In dem kurzen Clip richtet er sich an den Absolventenjahrgang 2020: "So sieht's aus, Jahrgang 2020! Ich lege diesen Freitag auf Eurer Prom Night auf."