München - Gut zwei Jahre ist es jetzt her, dass das neue Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist. Patienten mit chronischen Krankheiten können sich seither Medizinalhanf (der noch aus dem Ausland geliefert wird) vom Arzt verschreiben lassen. So groß die Erleichterung der Betroffenen war, so groß waren auch die Lieferschwierigkeiten in den ersten Monaten. Auch einen Arzt zu finden, der Hanf auf Rezept verschreibt, war schwierig.