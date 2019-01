München - Der MVV will mit der Zeit gehen – und plant eine Neuerung, über die sich der ein oder andere Fahrgast freuen dürfte: Schon in den nächsten Monaten sollen Abo-Kunden eine "Scheckkarte" zum Bahnfahren dauerhaft nutzen können, so die Idee. (In seinem regionalen Verkehrsplan hat der MVV die Neuerung ausführlich vorgestellt)