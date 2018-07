Keine neue Liebe ohne Chat-Smileys Welt-Emoji-Tag: Mit diesen Emojis tindern die Deutschen am liebsten

Denken die User nur ans Essen und Trinken?

Im Rahmen des Welt-Emoji-Tags hat Tinder eine interessante Statistik veröffentlicht, in der die Deutschen ihrem weltweiten Ruf gerecht werden. Auf Platz eins der am häufigsten in der Dating-App verwendeten Emojis landet der Bierkrug. Auch Rang zwei dreht sich um das leibliche Wohl der User, denn am zweithäufigsten wird das beliebte Pizzastück genutzt. Die Deutschen wollen aber offenbar auch gerne belesen wirken, denn schon an dritter Stelle folgt überraschenderweise ein Buchstapel-Emoji.