Keine Nachrichten verpassen Diese neue WhatsApp-Funktion sticht ins Auge

Vorschau am Displayrand

Die Entwickler testen demnach gerade "High Priority Notifications" (dt. "Benachrichtigungen mit hoher Priorität"). Sie sollen es ermöglichen, Vorschauen auf wichtige Messages direkt am oberen Rand des Smartphones einzublenden - ähnlich einer Push-Nachricht. Die Funktion lasse sich sowohl in privaten Chats wie auch in Gruppen verwenden. Wer möchte, kann allerdings auch alle seine Konversationen auf diese Weise anzeigen lassen. Wann die Funktion für alle Nutzer erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.