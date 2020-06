Keine Milch, kein Huhn, kein Gluten Koch verrät: So wenig isst Naomi Campbell wirklich

Auch mit mittlerweile 50 Jahren scheint Naomi Campbell kein Gramm zu viel auf den Rippen zu haben. Ihr Körper ist das Resultat eiserner Disziplin und eines strikten Ernährungsplans. Das britische Supermodel isst nur eine einzige Mahlzeit am Tag, wie es erst vor Kurzem zugab. Noch mehr Details verriet jetzt Campbells persönlicher Koch, Sean John, im Gespräch mit "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post".