Keine Lust auf Likes Jennifer Aniston: Darum ist sie nicht bei Instagram und Facebook

"So möchte ich nicht werden!"

Denn nach über 30 Jahren im Showgeschäft und der damit verbundenen Dauerpräsenz in der Boulevard-Presse weiß sie nur zu gut wie wichtig es ist, das Privatleben zu schützen. "Dieser kleine, heilige Kreis, der allein mir gehört, ist etwas, das ich aufrechterhalten möchte", erklärte sie. "Denn wann immer ich beispielsweise etwas über meine Hunde poste oder ein Bild von mir hochlade, auf dem ich mit dem Kaffeebecher herumschwenke, verliere ich ein Stück von dem, was meines ist. Nein, so möchte ich nicht werden!"