Keine Hektik mehr Die besten Anti-Stress-Tipps kurz vor Weihnachten

Delegieren!

Bei der Vorbereitung auf Heiligabend und das Festessen an den Feiertagen muss nicht alles an einer Person hängen bleiben! Hier ist Team-Arbeit angesagt. Wer beispielsweise das Essen an Weihnachten kocht, kann eine Einkaufsliste schreiben und den Partner oder Geschwister zum Einkaufen schicken. Beim Schmücken des Baumes helfen Kinder unglaublich gern. In großen Familien bietet es sich außerdem an, unter den Geschwistern gerecht aufzuteilen, wer welches Geschenk für die Eltern, Großeltern, Tanten und Co. besorgt. Das nimmt viel Last von den eigenen Schultern!