Keine Hamsterkäufe notwendig Corona-Krise: Diese Vorräte reichen vollkommen aus

Wer in diesen Tagen im Supermarkt einkaufen geht, erlebt fast deutschlandweit dasselbe Bild: In vielen Filialen fehlen flächendeckend einige Produkte, darunter Konserven, Nudeln oder Mehl. Die sogenannten Hamsterkäufe sind aber nicht nur unsolidarisch, sondern können auch verschwenderisch sein. Nämlich dann, wenn einige der eingekauften Lebensmittel trotz längerer Haltbarkeit am Ende doch ablaufen. Eine überschaubare Grundmenge von gewissen Vorräten zu Hause zu haben, empfiehlt sich allerdings.