Keine Haare, kein Oberteil Billie Eilish wütet gegen experimentelles "Nylon"-Cover

"Das kann nicht wahr sein"

Als dritten Punkt führte sie an: "Ihr wollt ein Foto von mir ohne Shirt machen? Das kann nicht wahr sein. Mit 17? Und es auf das Cover setzen?" Offensichtlich schockiert über diese Idee schrieb Eilish, dass sie dazu niemals ihre Zustimmung gegeben hätte - "auch wenn es sowas wie eine Roboter-Version von mir sein soll". Eilish ist dafür bekannt, nur in sehr weiten Klamotten in die Öffentlichkeit zu treten, um sexistische Kommentare über ihre Figur zu verhindern, wie sie in einer Kampagne von Calvin Klein einmal erklärte: "So kann niemand eine Meinung über meine Figur und mein Aussehen haben, denn sie haben noch nie gesehen, was darunter steckt."