München - Diese Aktion ging voll nach hinten los: Ein 15-Jähriger ist zusammen mit seinem Kumpel am Freitagabend gegen 19.40 Uhr am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Am Gleis 24 folgten die beiden Jugendlichen einem Bundespolizisten in Uniform, der gerade auf dem Nachhauseweg war. Im Zug nach Nürnberg sprach der 15-Jährige den Polizisten an und hielt ihm eine Waffe unter die Nase.