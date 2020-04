Keine fünf Monate nach Kinostart "Aufstieg Skywalkers": "Star Wars"-Finale schon ab 4. Mai auf Disney+

Keine fünf Monate, nachdem das epische Finale der neuesten "Star Wars"-Trilogie hierzulande über die Leinwand flimmerte, wird "Der Aufstieg Skywalkers" bei dem Streamingservice Disney+ bereitgestellt. Als Termin hat der US-amerikanische Medienkonzern aber nicht irgendein Datum gewählt. Ab dem 4. Mai, der sich dank eines Übersetzungsfehlers des berühmten Jedi-Spruchs "May the Force Be With You" ("Möge die Macht mit dir sein") zum offiziellen "Star Wars"-Tag gemausert hat, wird der Film von J.J. Abrams (53) abrufbar sein.