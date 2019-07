Keine "Flugscham" Schauspielerin Natalia Wörner setzt auf "Flugstolz"

"Ich finde das Wort 'Flugscham' schon so schlimm, so falsch", erklärt Schauspielerin Natalia Wörner (51, "Die Diplomatin") der Nachrichtenagentur spot on news am Rande der "Living Legends of Aviation Gala by Scalaria" am Samstag am Wolfgangsee, Österreich. "Es fängt doch schon bei der Sprache an. Das ist völlig verquer, es müsste eine eigenverantwortliche Sache sein. 'Flugstolz' wäre das viel bessere Wort, in dem Sinne eben, dass man bewusst nicht mehr fliegt."