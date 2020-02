Urdunn F. soll die Frau dann gegen eine Wand gedrückt und ihr das Handy (Wert 600 Euro) abgenommen haben. In der Hülle des Mobiltelefons steckten zudem 200 Euro in bar. Damit floh der Mann. Simone K. lief zu einer Pension in der Nachbarschaft. Die Frau an der Rezeption alarmierte die Polizei. Wenig später konnte Urdunn F. in der Nähe festgenommen werden.