"Keine einzige Beschwerde" US-Filmemacher Woody Allen sieht sich als #MeToo-Vorreiter

US-Regielegende Woody Allen (83) hält sich selbst für eine Art Vorreiter der #MeToo-Bewegung. In einem Interview mit dem französischen Sender "France 24" erklärt er: "Ich habe alles getan, was die #MeToo-Bewegung gerne erreichen würde." Konkret meint er: "Ich habe mit Hunderten von Schauspielerinnen gearbeitet, nicht eine von ihnen hat sich jemals über mich beschwert; keine einzige Beschwerde", so Allen. Außerdem beschäftige er "seit Jahren Frauen in Spitzenpositionen" und er habe ihnen "immer den gleichen Lohn wie Männern gezahlt".