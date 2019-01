Heute ist der 31. Januar. Doch im Streit ist weder eine Einigung noch eine Eskalation zu vermelden. Dem Vernehmen nach wird die Frist in Cham mittlerweile so gedeutet, dass bis Ende Januar etwas in Bewegung geraten müsse. Das sei ja passiert, da man sich nun im engen Austausch befinde. Wie berichtet, war sogar Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach kürzlich persönlich in die Oberpfalz gereist.