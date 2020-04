Keine Chance den Bakterien Wie lang können Kosmetikprodukte verwendet werden?

Ändern sich Konsistenz und Geruch: Weg damit!

Apropos flüssig: Auch Foundation und Concealer sind nicht ewig haltbar. Beide haben in der Regel ein Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Jahr. Diesem Datum sollte jedoch nicht blind vertraut werden. Sobald sich die Konsistenz des Beauty-Produkts ändert, sich also etwa zwei deutlich erkennbare Schichten bilden, sollte es nicht länger verwendet werden.

Auch eine Farb- oder Geruchsänderung deutet in den meisten Fällen auf einen vorangeschrittenen Verderblichkeitsprozess hin. Bei Lippenstift, der problemlos ein ganzes Jahr verwendet werden kann, lässt sich dieser Umschlag besonders gut erkennen. Riecht er anders oder nimmt eine bröselige Konsistenz an, gehört er entsorgt.

Pumpspender bieten Schutz

Besondere Vorsicht ist bei Gesichts- und Augencremes geboten. Da in vielen der Produkte leicht verderbliche Inhaltsstoffe zum Einsatz kommen, sind diese in der Regel kaum länger als ein Jahr nach dem Öffnen haltbar. Die Faustregel besagt: Je weniger Konservierungsstoffe in einem Erzeugnis enthalten sind, desto schneller sollte es aufgebraucht werden. Pumpspender können hier von Vorteil sein. Da diese weniger Luft und somit auch weniger Bakterien in die Verpackung hineinlassen, bleibt das Produkt länger rein.