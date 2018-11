Keine Böllerei mehr an Silvester Münchner wollen freiwillig auf Feuerwerk verzichten

Den Gründern mehrere Facebook-Veranstaltungen geht es aber insbesondere darum, an bestimmten Orten die Böllerei bleiben zu lassen. So soll beispielsweise das Isarufer eine Zone frei von Feuerwerken bleiben. Die Idee scheint gut anzukommen: Für die Facebook-Veranstaltung "Freiwillig kein privates Feuerwerk an Silvester" haben bereits mehr als 85.000 Personen zugesagt, knapp 54.000 weitere sind daran interessiert.