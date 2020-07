Keine Auszahlung an Gewinner "Beauty & The Nerd": ProSieben spendet 25.000-Euro-Siegprämie

ProSieben macht Ernst. Weil "Beauty & The Nerd"-Gewinner Illya "während der ganzen Produktion auf Ibiza" nicht mit offenen Karten gespielt hat, zieht der Sender nun Konsequenzen. Bei Instagram heißt es: "Im Sinne des Fair Play" werde die Siegprämie in Höhe von 25.000 Euro nicht an den Informatik-Studenten ausgezahlt. Stattdessen wolle man diese spenden. Das Medienmagazin "DWDL" will wissen, dass das Geld an "Die Arche" gehe. Illyas Teampartnerin Kim, die von dem falschen Spiel ebenfalls nichts gewusst haben soll, dürfe ihre 25.000 Euro behalten.