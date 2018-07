Keine Angaben zum Gesundheitszustand Überdosis Heroin! Demi Lovato ins Krankenhaus eingeliefert

Schock-Nachricht von Demi Lovato (25, "Confident")! Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde die Sängerin mit einer Heroin-Überdosis in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht. Die Strafverfolgungsbehörden hätten dies mittlerweile bestätigt. Ein Insider berichtet darüberhinaus, dass Lovato am Dienstag in einem Krankenwagen kurz vor 12 Uhr mittags von ihrem Haus in den Hollywood Hills abtransportiert worden sei. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ihren genauen Gesundheitszustand.