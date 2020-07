Durfte Tijan Njie aufgrund seiner Hautfarbe nicht in eine Bar?

In einem neunminütigen Clip erklärt er seinen Fans, was passiert sei. Der TV-Star, der auch in der letzten Staffel "Let's Dance" tanzte, habe mit Freunden eine Kölner Bar gehen wollen. Doch der Besitzer soll ihn aufgefordert haben, die Kneipe wieder zu verlassen. "Als würde man eine Spinne oder ein Ungeziefer weg haben wollen", beschreibt Tijan den Vorfall.