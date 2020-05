So sollen nach den Bestimmungen der Stadt München Angehörige keinen letzten Blick mehr auf den Verstorbenen werfen dürfen. Auch soll der Tote nicht mehr umgekleidet werden. "Das macht keinen Sinn", kritisiert Denk. Deshalb setzte er sich bei Fritz Wickenhäuser, dessen Trauerfeier er organisierte, auch darüber hinweg. "Er wurde in seinem Trachtenanzug beigesetzt", sagt Kathrin Wickenhäuser.

Die Hotel-Chefin (Cristal, Dolomit), Vizepräsidentin der IHK München und Oberbayern und Mutter von drei kleinen Kindern (1, 5, 6) hat Corona mit voller Wucht getroffen: der Tod des geliebten Vaters, ihre Hotels und Gaststätten alle zwangsweise geschlossen und 100 Mitarbeiter in Kurzarbeit. "Es ist eine furchtbare Zeit."

Wegen der Corona-Regeln wurde es für Kathrin Wickenhäuser statt der großen Feier ein sehr persönlicher Abschied von ihrem Vater. Der Musiker Bernd Weber sang zur Gitarre "Gute Nacht, Freunde" von Reinhard Mey, Pfarrer Gottfried von Segnitz sprach die Grabrede.

Im Sommer, hofft Kathrin Wickenhäuser, kann sie die große Feier mit allen, die nicht dabei sein konnten, nachholen. In St. Matthäus in der Nußbaumstraße soll ein Trauergottesdienst stattfinden, anschließend will sie die Familie, Freunde und Weggefährten in ihren Münchner Stubn bewirten. Voraussichtlich am 14. August. An diesem Tag wäre Fritz Wickenhäuser 76 Jahre alt geworden.

Städtische Friedhöfe: Diese Regeln gelten aktuell für Bestattungen

"Wir sind uns bewusst, dass diese Einschränkungen emotional sehr belastend sind", heißt es in einem Schreiben der städtischen Friedhöfe an die Bestatter. Diese Regeln gelten seit März und wurden am 23. April aktualisiert, um das Infektionsrisiko zu minimieren (Auszug):

Der Teilnehmerkreis bei Bestattungen ist auf zehn Personen begrenzt.

Bestattungstermine dürfen nicht in Tageszeitungen angekündigt werden. Auch in Traueranzeigen darf kein Termin genannt werden.

Alle, die zur Bestattung kommen wollen, müssen der Gräberverwaltung gemeldet werden. Ohne Namensliste keine Bestattung.

Urnenbeisetzungen sollen nicht verschoben werden. Die Friedhofsverwaltung befürchtet, dass die Bestatter sonst nach dem Ende der Pandemie mit Urnenbeisetzungen und Trauerfeiern organisatorisch nicht nachkommen. Die Wartezeit betrug bereits vor der Pandemie etwa vier Wochen. Mittlerweile wurden bereits über 100 Urnenbeisetzungen auf unbestimmte Zeit verschoben.

Für Urnen, deren Beisetzung verschoben wird, verlangt die Friedhofsverwaltung seit 1. Mai eine pauschale Gebühr von 122 Euro.

Räume für rituelle Waschungen am Waldfriedhof, am Westfriedhof und dem Perlacher Forst dürfen derzeit nicht benutzt werden.

Abschiede am offenen Sarg und offene Aufbahrungen finden nicht statt.

Die Bestattung darf ausdrücklich gefilmt oder gestreamt werden – eine Möglichkeit für Trauernde, die nicht dabei sein durften, virtuell teilzunehmen.

Die Mindestruhezeit (Liegezeit) für Verstorbene, die an Covid-19 litten, wurde verlängert.

