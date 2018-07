Kunden könnnen sich bei der Agentur die Achselhöhlen von attraktiven Models buchen, in verschiedenen Größen und Farben. Los geht's ab 80 Euro pro Stunde für das billigste Motiv. Die Models halten sich dann tatsächlich beispielsweise in der U-Bahn an Haltegriffen fest und lenken so den Blick auf die tattooartigen Werbebotschaften in ihren Achseln.