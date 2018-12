Defekte Weiche lässt unbesetzte U-Bahn entgleisen

Grund für die Probleme ist eine defekte Weiche in der Wende- und Abstellanlage der U-Bahnstation Laimer Platz. Am 7. Dezember war eine leere U-Bahn aufgrund des Schienenbruchs sogar entgleist. "Auf der Weiche in der Wende- und Abstellanlage am Laimer Platz war am Freitag vergangener Woche ein U-Bahnzug bei einer Rangierfahrt aufgrund eines Schienenbruchs aus dem Gleis geraten. Die Entgleisung passierte bei langsamer Fahrt ohne Fahrgäste. Sie verursachte weitere Schäden im angrenzenden Gleisbereich", schreibt die MVG.