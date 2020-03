Kein Vorteil davon Idris Elba wehrt sich gegen Corona-Verschwörungstheorie

Hat Cardi B dieses Gerücht in die Welt gesetzt?

Woher dieses Gerücht stammt, ist nicht ganz klar. Allerdings hatte Rapperin Cardi B (27, "Invasion of Privacy"), ebenfalls in einem Instagram-Live-Video, die Vermutung geäußert: "Ich habe langsam das Gefühl, dass alle bezahlt werden, damit sie sagen, dass sie positiv getestet wurden. Dann bezahlt mich auch." Sie wundere sich außerdem, warum sich alle Basketballspieler testen lassen würden, obwohl sie keine Symptome hätten, so die Rapperin. Idris Elba hatte Cardi B in seinem Video aber nicht namentlich erwähnt.