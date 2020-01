Kein unbekanntes Gesicht "Polizeiruf 110: Söhne Rostocks": Woher kennt man Michael Norden?

Gefeierter Theaterstar

Tilman Strauß wurde 1982 in Ulm geboren und absolvierte sein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Von 2009 bis 2016 war er festes Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne. Dort trat er unter anderem als Karl von Moor in "Die Räuber" und als Mercutio in "Romeo und Julia" unter der Regie von Lars Eidinger (43, "Babylon Berlin") auf. Seit 2017 ist Strauß Gast am Deutschen Schauspielhaus Hamburg.