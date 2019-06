Kein Tor verpassen! Frauen-WM 2019: Alle Spiele live im Stream

Das Erste und das ZDF zeigen ausgewählte Partien im Wechsel. Während das ZDF etwa am Freitagabend das Eröffnungsspiel ausstrahlt, ist am Samstag das erste Spiel der deutschen Frauen im Ersten zu sehen. Deutschlands Spiel gegen Spanien am kommenden Mittwoch läuft wieder im ZDF, während die Partie gegen Südafrika am 17. Juni vom Ersten übertragen wird. Das Finale wird am 07. Juli ebenfalls im Ersten zu sehen sein, das Spiel um Platz 3 zeigt das ZDF einen Tag zuvor.