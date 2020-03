Kein Telefon-Voting mehr "The Masked Singer": Carolin Kebekus erster Rategast der neuen Staffel

Die beliebte Gesangsshow "The Masked Singer" geht am kommenden Dienstag (20:15 Uhr live auf ProSieben) in die zweite Runde. Nachdem der Sender kürzlich vom Drachen bis zum Wuschel alle neuen Masken enthüllt hat, gibt ProSieben nun auch den ersten Promigast im Rateteam bekannt. Die Komikerin Carolin Kebekus (39) wird in der ersten Folge Rea Garvey (46, "Beautiful Life") und Ruth Moschner (43) unterstützen, die fest zur Show gehören. Moderieren wird wieder Matthias Opdenhövel (49).