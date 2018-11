Kein Schwarz, keine Tränen Jens Büchner: Seine Trauerfeier war "in seinem Sinne"

So trauern seine ältesten Töchter

Unterdessen posteten Büchners Töchter Jennifer und Jessica aus einer früheren Beziehung jeweils Kinderfotos von sich mit ihrem Vater auf Instagram und kommentierten diese mit weinenden Emojis. "Seit einer Woche steht meine Welt still. Genau vor einer Woche habe ich dich das letzte Mal gesehen und konnte Abschied nehmen. Du hast mich ein letztes Mal umarmt und gesagt, dass du mich liebst. Du fehlst mir so", schreibt Jennifer und Jessica: "Und alles was bleibt, sind die Erinnerung an dich, Papa" oder "Wir hatten doch noch so viele Fragen an dich"...