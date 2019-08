Wer Hahn isst, kann Kükenschreddern verhindern

Wer aber erwartet, dass Hahn wie Huhn schmeckt, wird eher enttäuscht sein. Denn das Fleisch des männlichen Geflügels hat weniger Fett als das der Hennen, und ist deswegen auch trockener und würziger. Somit eignet es sich für manche Gerichte sehr gut, für andere aber weniger. Das zeigt sich sehr gut an den verschiedenen Gängen: Der Brühe gibt das Fleisch zum Beispiel einen guten Geschmack und auch die Hahnenbrust in Rotweinsauce erinnert aufgrund ihrer Zartheit fast ein bisschen an Ente. Im Flügel oder in der Keule ist das Fleisch aber leider etwas zäh und zu mager.