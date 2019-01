München - Ein Mann aus Karlsfeld wollte in München mit dem Auto nur schnell einen Schrank in der Corneliusstraße abholen, den er bei Ebay gekauft hatte - und parkte deshalb in einer Feuerwehreinfahrt, wo das absolute Halteverbot galt. Sein Auto samt Anhänger versperrte dabei auch die Zufahrt für die Bewohner zu dem Hof. Und genau jener Umstand bewegte einen Mieter einer Garage in dem Hof, das Auto wegzuschieben. Der Autofahrer klagte wegen der Folgeschäden auf 1332,94 Euro Schadenersatz.