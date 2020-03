Kein Publikum im Studio Cathy Hummels sagt "Schlag den Star" ab - Blümchen ersetzt sie

Bienchen oder Blümchen?

Kurzfristig sagte Cathy Hummels (32) ihr Duell mit Influencerin Dagi Bee (25) am Freitag ab, was sie anschließend via Instagram erklärte. Auf der Fahrt ins Studio habe sie einen Anruf bekommen, dass Teile ihrer Familie mit dem Coronavirus infiziert seien, deshalb wollte sie ihren Sohn Ludwig (2) nicht bei den Großeltern lassen. "Ich bin dann einfach direkt umgekehrt", sagt Hummels in ihrem Video.