Kein Preis für den Musiker Harry Styles ehrt tote Ex-Freundin Caroline Flack bei Brit Awards

Der britische Musiker Harry Styles (27, "Falling") erinnerte bei der Verleihung der Brits Awards am Dienstag in London an seine verstorbene Ex-Freundin, Moderatorin Caroline Flack (1979-2020). Ihr zu Ehren trug er auf dem roten Teppich ein schwarzes Band am Revers seines Sakkos. Im Jahr 2011 waren die beiden drei Monate lang ein Paar. Die Beziehung erregte viel Aufsehen, auch weil Styles damals 17 Jahre alt war und Flack 31.