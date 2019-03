Wirtschaftsreferat und Tierpark suchen einen geeigneten Platz

Der Tierpark hätte diese Abstellmöglichkeiten zwar gerne, doch selbst weitere Fahrradständer seien nicht möglich, heißt es. Immerhin: Durch das geplante begrünte Parkdeck am Zoo könnte am Waldparkplatz Platz für Radlparkplätze entstehen. Bis dahin will sich das Wirtschaftsreferat mit anderen Referaten und dem Tierpark zusammensetzen, um geeignete Abstellflächen für Radl zu finden.