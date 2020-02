"Die Debatte ist mittlerweile in der Gesellschaft angekommen", erklärt Geschäftsführer Daniel Hahn der AZ. Modedesigner würden auf Pelz verzichten, einige Restaurants und Bars in München verwehren den Eintritt, wenn der Gast Pelz trägt, darunter das Backstage an der Friedenheimer Brücke. Der vegetarische Laden Blitz weist darauf hin: "Pelz ist bei uns unerwünscht!"