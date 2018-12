Der Drehbuchautor und Regisseur Lars Henning zeichnet diese Welt so unsichtbar und unantastbar, wie sie offenbar für Politik und Gesellschaft weitgehend ist. Dieser Turm, der die Finanzwelt verkörpert, steht im Film wie ein riesenhaftes, fremdes, bedrohliches Raumschiff mitten in unserer Welt, aber darin gelten eigene Regeln, und was darin passiert, bleibt für die Außenwelt ein Rätsel.