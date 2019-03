Kein Match ohne Betrug? Donald Trump betrügt angeblich beim Golfspiel

US-Präsident Donald Trump (72) soll beim Golfspiel oftmals betrügen. Das behauptet der ehemalige "Sports Illustrated"-Kolumnist Rick Reilly (61) in seinem neuen Buch "Commander in Cheat: How Golf Explains Trump", das am 2. April erscheinen wird. Die britische "BBC" veröffentlichte schon vorab kurze Auszüge, die kein gutes Licht auf Trump werfen. So soll es in dem Buch unter anderem heißen: "Zu sagen, dass Donald Trump betrügt, ist wie zu sagen, dass Michael Phelps schwimmt."