Kein Live-Publikum Strenge Regeln für "Friends": Dreh zum Reunion-Special kann beginnen

Schauspieler unter Quarantäne

Vor den Dreharbeiten sollen dem Bericht zufolge alle Schauspieler auf Covid-19 getestet werden und sich anschließend in Isolation begeben. Gefilmt wird in Kalifornien. Marta Kauffman (63), die mit für die Show verantwortlich ist, erklärte "The Wrap": "Wenn alles in Ordnung ist und wir alle Regeln befolgen, können wir dennoch eine gute Show machen." Das Reunion-Special sollte bereits im Mai laufen, musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.