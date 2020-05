Kein Kontakt zu Ex Umut Kekilli Natascha Ochsenknecht wünscht sich einen Mann in ihrem Alter

Darum scheiterte die Beziehung mit Umut

Dass es mit Umut und ihr letztendlich nicht geklappt habe, lag weniger am Alter, "sondern eher am Drang, irgendwann selbst bekannt werden zu wollen". In der Talkshow von Marco Schreyl (46) erklärte Ochsenknecht erst vor wenigen Wochen: "Als er mit dem Fußball aufgehört hat, ist es dann unter anderem daran gescheitert, dass er es so toll fand, auf dem roten Teppich zu sein." Zudem gab Kekilli auch nach der Trennung öffentlich zu, fremdgegangen zu sein.