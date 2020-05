Der Verein selbst behauptet, dass das vom DFB gestellte Labor dem FCM mitgeteilt habe, dass derzeit alle Testkapazitäten erschöpft sind und frühestens am Montag eine Testreihe stattfinden könne. Daraufhin hatte Magdeburg die Verlegung des Re-Starts am 30. Mai mit der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern beantragt und wollte erst am 11. Juni in den Spielbetrieb einsteigen.