Gesundheitsschutz und wirtschaften am Existenzminimum

Etwa 50.000 Arbeitnehmer der Branche sind in der Region München in Teilzeit oder Vollzeit in Bars, Hotels oder Cafés beschäftigt. Laut einer aktuellen Erhebung wirtschaften viele am Existenzminimum, trotz einer Tarifvereinbarung. Ein Spüler etwa bekommt monatlich etwa 1.700 Euro brutto – was in München kaum für die Miete reicht. Aber auch die reale Alltagspraxis mit Corona soll mithilfe des Fragebogens herausgefiltert werden, um den Gesundheitsschutz für Gäste und Arbeitnehmer zu optimieren.