Kein Hinweis auf das Ibiza-Video Jan Böhmermann singt Loblied auf Europa

Zuvor verneinte bereits der verantwortliche Sender ZDF in einem Statement jegliche Beteiligung Böhmermanns an der Produktion des Ibiza-Videos. Stattdessen veröffentlichte der Moderator um Punkt 20:15 Uhr ein rund 13-minütiges Musik-Video, in dem er mit vielen europäischen Kollegen ein Loblied auf Europa singt. Auch in der ZDF-Mediathek wurde der komplette Clip bereits veröffentlicht, auf dem Youtube-Kanal seiner Show "Neo Magazin Royale" ist bislang nur eine auf rund fünf Minuten gekürzte Version verfügbar.