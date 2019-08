Kein Herd, kein Backofen! "Grill den Henssler": Vier Sommer-Specials ab August angekündigt

Profikoch Steffen Henssler (46) stellt sich erneut der Hitzeschlacht am Grill. In vier Sommer-Specials der Koch-Show "Grill den Henssler" wird er auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg unter freiem Himmel zeigen, was er kann. Ohne Strom, Herd oder Backofen wird über der offenen Flamme mit Holzkohle um die Wette gegrillt.