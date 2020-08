Das Großkonzert "Give Live a Chance" in Düsseldorf, auf dem unter anderem Sarah Connor und Bryan Adams auftreten sollten, soll verschoben werden. Statt wie geplant am 4. September soll es nun im Spätherbst stattfinden. In der Pressemitteilung der Veranstalter heißt es: "Trotz eines überzeugenden Hygiene- und Schutzkonzepts sahen sich die Organisatoren angesichts steigender Infektionszahlen und im Raum stehenden, nachträglichen Kapazitätsbeschränkungen, die eine allgemeine Verunsicherung zur Folge hatten, zu diesem Schritt veranlasst."