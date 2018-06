Was steckt hinter dem Unwohlsein? Queen Elizabeth II. muss eine Zwangspause einlegen

Queen Elizabeth II. (92) musste am Donnerstag überraschend einen geplanten Termin in der St.-Pauls-Kathedrale in London absagen. Das gab der Buckingham Palast via Twitter bekannt. Zu den genauen Gründen für die Absage wurden keine konkreten Angaben gemacht. Die Queen wurde von ihrem Cousin Prinz Edward (82), Herzog von Kent, vertreten.