"Kein Grund zur Sorge" Fürst Albert II. von Monaco mit Coronavirus infiziert

Das Oberhaupt der Grimaldi-Familie werde von seinem Arzt und Spezialisten der Prinzessin-Grace-Klinik behandelt, hieß es weiter. Gleichzeitig wendete sich der Royal mit der Bitte an die Bürger des Fürstentums, sich an die gängigen Regeln und geltenden Auflagen zu halten, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. So sollten die Menschen etwa den Kontakt mit anderen möglichst meiden.