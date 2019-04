Kein Grund für schlechte Laune Zum 40. Geburtstag: Kate Hudson will "nur ein paar Martinis"

Im gleichen Jahr wurde sie vom "People"-Magazin zur "Schönsten Frau der Welt" gekürt. Doch anstatt danach über ihr Beauty-Geheimnis zu philosophieren, gestand sie lieber ehrlich: "Ich sitze lieber mit meinem Sohn Ryder zu Hause und wachse meine Beine selbst. Meine letzte Gesichtsbehandlung ist bestimmt eine Million Jahre her." Die guten Gene von Mutter Goldie Hawn übernehmen den Rest. Und noch etwas hat die Schauspielerin von der Mutter mitbekommen: "Ich wurde dazu erzogen, ein netter Mensch zu sein, ich bin gern nett", sagte sie 2014 der "Welt".

Romantikerin wider Willen?

Auch wenn sie dem Genre der Romantic Comedy ihre größten Erfolge zu verdanken hat, wollte sich Hudson nicht ihrem "Schicksal" ergeben: Im Thriller "The Reluctant Fundamentalist" (etwa "Fundamentalist wider Willen") spielte sie 2012 die Künstlerin Erica - die "New York Times" nannte sie eine "Fehlbesetzung". Auch mit dem Katastrophenfilm "Deepwater Horizon" (2016) oder dem Justizdrama "Marshall" (2017) blieb Hudson nicht nachhaltig im Gedächtnis.

Filmische Misserfolge machte die Schauspielerin bald mit anderen Projekten wett. 2013 brachte sie das Unternehmen Fabletics mit an den Start, das bis heute Sport-BHs, Leggings und andere Trainingsoutfits zu erschwinglichen Preisen an die Frau bringt. 2018 gab sie in einem Interview zu, dass sie der Marke mehr Zeit als der Schauspielerei widmet. Ihre neue Modelinie "Happy Nature", die an den Hippie-Stil der 60er- und 70er-Jahre angelehnt ist, wurde im März 2019 präsentiert.

Neben Mode hat Hudson ein Faible für gute Tropen. Mit ihrem Ex-Verlobten, "Muse"-Sänger Matt Bellamy (40), hat sie bis heute ihre eigene Weinfirma Hudson Bellamy Wines.

Schwäche für Rockstars

Apropos vergangene Liebe: Hudson hatte nicht nur mit Matt Bellamy nicht Mr. Right gefunden, auch die Beziehung zu Chris Robinson (52), mit dem sie Sohn Ryder (15) hat, war zuvor gescheitert. 2007 trennten sich Hudson und der "Back Crowes"-Sänger nach sieben Ehejahren. 2010 lernte sie "Muse"-Sänger Matt Bellamy kennen, ein Jahr später wurde Sohn Bingham (7) geboren. 2014 gaben die beiden die Auflösung ihrer Verlobung bekannt. Im Mai 2017 machte sie ihre Liebe zu Musiker Danny Fujikawa (32) mit einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt offiziell, Töchterchen Rani wurde im Oktober 2018 geboren.

Auf Instagram ließ sie ihre Fans in den letzten Wochen an ihrem sportlichen Programm teilhaben. Nur noch ein paar Kilos ist die Schauspielerin nach der Geburt von ihrem Wunschgewicht entfernt. "Ich bin noch nicht fertig", schrieb sie in einem Instagram-Post.

Wer könnte es ihr neben Mama-Dasein und Abnehmprogramm verdenken, dass sie sich an ihrem 40. Geburtstag selbst ein kleines Geschenk machen will? Im "Good Morning America"-Interview verriet sie, was es sein wird: "Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich, da ich ein Baby habe, einen richtig guten Kater verdient habe. Ich war so gut, ich war so beschäftigt. Ich habe wie verrückt gestillt und will nur ein paar Martinis."