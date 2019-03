Kein Grund für schlechte Laune Nach Notlandung: Hollywood-Star Keanu Reeves nimmt den Bus

Er zeigt seine Entertainer-Qualitäten

Ein Twitter-Video des Passagiers, der neben dem Hollywood-Star Platz nehmen durfte, zeigt, was dann passierte. Keanu Reeves, ausgestattet mit einem isotonischen Getränk, Wasser und einer Banane, ließ sich durch den Zwischenfall die Laune nicht verderben. Per Smartphone unterhielt er die Bustruppe mit Fun Facts über Bakersfield und spielte Country-Musik. Am Ende kamen alle Passagiere sicher an ihr Ziel - und können nun von ihrer Reise mit einem sympathischen Hollywood-Star erzählen. Das Video dokumentiert auch, wo für Keanu Reeves die Reise endete - in einem Fastfood-Restaurant.