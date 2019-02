Kein Glück für Favoriten Hauptdarsteller-Oscar: Rami Malek und Olivia Colman gekürt

Die nächste Überraschung der 91. Veranstaltung folgte gleich auf dem Fuße: Als haushohe Favoritin war eigentlich Glenn Close für "Die Frau des Nobelpreisträgers" ins Rennen gegangen, mit einem "Favourite" hatte die Siegerin dann aber doch zu tun: In einer ungemein charmanten Dankesrede freute sich Olivia Colman (45) über den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in "The Favourite - Intrigen und Irrsinn". Ebenfalls nominiert waren Lady Gaga (32, "A Star Is Born"), Melissa McCarthy (48, "Can You Ever Forgive Me?") und Yalitza Aparicio (25, "Roma").